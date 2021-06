Romário Carvalho renova com o Real por mais uma época

O Real Sport Clube oficializou a renovação do contrato do defesa-central Romário Carvalho por mais uma temporada. O cabo-verdiano, de 27 anos, realizou 18 jogos em 2020/21 – 16 no Campeonato de Portugal e dois na Taça de Portugal – e na próxima época vai ajudar o emblema da Linha de Sintra na Liga 3, a nova competição do calendário. Antes de Romário, o Real já tinha anunciado a continuidade de Ballack e Paulinho.