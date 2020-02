Rúben Alfaiate reforça Lusitano de Vildemoinhos

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com o guarda-redes Rúben Alfaiate, de 24 anos, para a assinar um vínculo válido até ao final da temporada.

Proveniente do Molelos, o guardião fez a sua formação no Peniche mas rapidamente chegou à formação do Benfica, tendo depois passagens por Rio Ave, Oeiras, Oriental, Penalva do Castelo, Benfica de Castelo Branco, Ferreira de Aves e Atlético de Molelos.Em sentido inverso está o guarda-redes costa-marfinense Badi Sea que está de saída para o Carregal do Sal, clube que irá representar até ao final da temporada.