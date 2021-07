Rúben Borges é o primeiro reforço do Esperança de Lagos

O guarda-redes Rúben Borges (ex-Silves) é o primeiro reforço assegurado pelo Esperança de Lagos, que vai participar no Campeonato de Portugal, para a época 2021/22. Trata-se de um regresso a uma casa conhecida, pois o guardião, de 31 anos, já serviu os lacobrigenses em dois ciclos, sagrando-se, num deles, campeão do Algarve.





O Esperança renovou com os guarda-redes Luís Pedrosa e Rafa Candeias, com os defesas João Duarte e Rafa Pinto e com o médio Nuno Alves.Roberto Alberto continua no comando técnico, partindo para a quinta temporada consecutiva no banco do Esperança de Lagos.