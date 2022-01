Rúben Ferreira regressa ao ativo e reforça a Camacha

A Camacha assegurou, este sábado, um reforço de peso para a segunda metade da temporada. Trata-se de Rúben Ferreira, lateral-esquerdo de 31 anos que assinou pelo clube madeirense, da Série A do Campeonato de Portugal, até ao fim desta época.Madeirense de gema, Rúben Ferreira ganhou notoriedade pelo percurso que fez na 1.ª Liga, onde totalizou 171 jogos disputados, a grande maioria no Marítimo, mas também jogou no escalão maior ao serviço do V. Guimarães e do Chaves.Ao longo desse percurso consistente ao mais alto nível, Rúben Ferreira chegou a disputar a Liga Europa com a camisola do Marítimo e foi ainda chamado por Paulo Bento aos trabalhos da Seleção Nacional A. Não chegou a jogar, mas chegou a estar no banco, ele que foi internacional pelas camadas jovens.A última partida disputada por Rúben Ferreira foi em junho de 2020, já na fase de retoma do futebol após a paragem devido à pandemia. O então jogador do Marítimo lesionou-se com gravidade no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, e acabou por ser posteriormente operado ao tendão de Aquiles da perna direita.Rúben Ferreira regressa agora ao ativo para representar a Camacha, clube do concelho de Santa Cruz, que oficializou a chegada do lateral com uma publicação nas redes sociais. A Camacha ocupa a 6.ª posição da Série A do Campeonato de Portugal.