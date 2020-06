Rúben Saldanha assina pelo Canelas 2010

Rúben Saldanha é reforço do Canelas 2010. O experiente médio assinou um contrato válido por uma temporada ao clube gaiense, ficando, por esse motivo, vinculado até ao final de 2020/21.





Trata-se de um reforço de peso para o emblema de Vila Nova de Gaia, visto que Rúben Saldanha conta já com um extenso currículo no futebol.Formado no FC Porto e no Leixões, Rúben Saldanha já representou, a nível profissional, o Padroense, o Esmoriz, o Varzim, o Rapperswil-Jona e o Schaffhausen, da Suíça, o Tondela, o Santa Clara, a Académica, o Loures e o Torreense.