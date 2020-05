Rúben Suarez e Hilário Fernandes reforçam a defesa da U. Madeira

O plantel da Associação Desportiva União da Madeira (ex: União da Madeira) continua a ganhar forma. Os responsáveis unionistas terão de construir uma equipa totalmente nova, pois nenhum jogador que vestiu da temporada passada de azul e amarelo irá continuar.





O técnico Bruno Abreu viu a sua defesa reforçada com mais dois elementos. Rúben Soarez e Hilário Fernandes são as mais recentes aquisições doa azuis e amarelos. O primeiro, de 29 anos, atuava no Porto da Cruz, tendo também passado pela AD Machico.Também para o setor defensivo, Fernandes, de 30 anos, já representou o CF Caniçal, Santacruzense e AD Machico. Continua a ganhar forma uma equipa que terá de começar no escalão mais baixo a nível regional mas que ambiciona chegar à competição nacional o mais rápido possível.