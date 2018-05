O Trofense segurou um dos jogadores com maior potencial do seu plantel. Ruca, de apenas 19 anos, foi aposta firme de Quim Berto desde que o treinador chegou ao clube na última temporada e foi a pedido expresso do antigo lateral que a direção avançou para a renovação de contrato, por mais uma época, com o jogador.Ruca cumpriu na Trofa o seu primeiro ano de sénior depois de ter feito a formação em clubes como o Gil Vicente, Sp. Braga e Palmeiras. Após os 16 jogos e um golo feitos em 2017/18, o objetivo de Ruca é ser mais influente numa equipa que tentará regressar às competições profissionais.