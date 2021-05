Ruca vive despromoção e subida... na mesma época

O futebol não pára de surpreender e a situação vivida por Ruca esta época é um bom exemplo. É que depois de ter experienciado, em abril, a despromoção aos distritais, o guarda-redes, de 31 anos, celebrou ontem o apuramento para a Liga 3. Como? É simples. Ruca começou a época no Lusitano de Vildemoinhos, equipa que terminou a Série D do Campeonato de Portugal no último lugar. Já de férias, surgiu a oportunidade de ser inscrito pelo Oliveira do Hospital, que havia perdido o guarda-redes suplente, Afonso Nunes, por lesão. E ontem, após o empate com o Loures (1-1), fez a festa com os novos companheiros da equipa orientada por Tozé Marreco.





“A desilusão da época no Lusitano não fica para trás... Foram cinco anos no clube e a descida ainda custa a aceitar. Precisava de limpar a cabeça e estive um mês sem pensar em futebol, até que surgiu o convite e não hesitei. Faltavam duas semanas para acabar a época e foi uma forma de ajudar o Oliveira do Hospital a conseguir a promoção”, conta a, assumindo, no entanto, “uma sensação muito estranha”: “Esta época terá sempre um sabor agridoce, mas acabar bem traz boas perspetivas para o futuro!”