Continuar a ler

"O objetivo tem sido esse ao longo destes últimos anos e não tem sido alcançado. Neste momento estamos a um pequeno passo de o poder concretizar", diz o treinador da equipa, que admite "enorme satisfação" por disputar a subida."Temos trabalhado muito para viver estes momentos", reconheceu Rui Amorim, lembrando que a União de Leiria trabalha "desde meados de julho" com o pensamento na promoção.O treinador assinalou que "a maior parte das equipas estão de férias", mas que a União cá continua, na tentativa de alcançar um sonho, mas para isso têm de ultrapassar o Mafra, numa eliminatória a duas mãos, e chegar à final do campeonato de Portugal."Não me surpreende nada que o Mafra esteja na meia-final. Nota-se que há trabalho e que sabem o que fazem. Vão estar frente a frente duas das melhores equipas do campeonato", afirmou o treinador.O primeiro jogo será em Mafra, onde a equipa da casa ainda não perdeu esta época: "é muito forte, mas o Leiria também não perdeu jogos em casa e na segunda mão vamos jogar perante os nossos adeptos, na nossa cidade", frisa.Como argumento para ultrapassar o adversário, Rui Amorim apresenta o momento atual da União de Leiria, superada que foi uma fase menos boa, em novembro, período após o qual considera que a equipa "cresceu muito"."Neste momento estamos num crescendo. Não olhamos tanto ao aspeto estético do jogo, mas somos mais práticos e eficazes", justificou.Entusiasmado com apoio dos adeptos em Leiria - "disseram que iam estar cinco mil pessoas no último jogo; ninguém acreditou e estiveram mais de seis mil" -, Rui Amorim revelou que há promessas a cumprir caso a União suba à 2ª Liga."Só faremos a barba - a equipa técnica e o diretor desportivo - com o objetivo concluído", disse, acrescentando que "alguns elementos da equipa técnica e alguns jogadores vão a Fátima a pé".A primeira mão da meia-final do Campeonato de Portugal entre Mafra e União de Leiria disputa-se no sábado. A segunda mão, em Leiria, está agendada para 27 de maio.