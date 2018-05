Rui Amorim, treinador da União de Leiria, lamentou o desfecho do embate com o Mafra , dizendo que a sua equipa merecia a subida à 2.ª Liga."Estamos todos tristes e penso que hoje o futebol foi injusto para com a equipa e os jogadores da União de Leiria. A equipa apresentou um bom futebol, foi superior a mais de 95% dos nossos adversários, mas hoje não conseguimos fazer o golo da vitória e não subimos de divisão. Merecíamos ser felizes", comentou.O técnico não quis depois falar sobre a continuidade no clube: "Ainda nem sequer digeri este resultado. Não me perguntem pelo futuro".

Autor: Lusa