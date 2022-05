Rui Capela é o novo treinador do Esperança de Lagos

Rui Capela vai orientar na época 2022/23 a equipa do Esperança de Lagos, que garantiu a permanência no Campeonato de Portugal.É um regresso a uma casa bem conhecida: Capela foi jogador dos lacobrigenses em duas campanhas (1992/93 e 1993/94) e coordenador técnico durante três temporadas (de 2007/08 a 2009/10).Desde 2011 a carreira de Rui Capela desenrolou-se no estrangeiro, com passagens por Paraguai, Bangladesh, Marrocos, Lituânia e Catar.O novo treinador do Esperança de Lagos sucede a Roberto Alberto, que comandou os lacobrigenses nas últimas cinco temporadas.