"O jogo em casa foi crucial. Tivemos praticamente o controlo da eliminatória, fomos muito fortes em casa, conseguimos uma boa vantagem (3-0). Jogámos contra uma grande equipa, muito bem organizada e que chegou aqui com mérito.Nunca senti que o jogo estivesse fora do nosso controlo. Temos uma equipa muito experiente e jogadores com muito caráter. Foram todos utilizados e todos podem dizer que subiram à Segunda Liga. Fico orgulhoso por elesAgora, fica a promessa de que vamos tentar oferecer aos adeptos o tão desejado título e ficar na história deste grande clube. Fico muito contente por fazer parte desta história.