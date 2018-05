Continuar a ler

O treinador do Farense promete "uma equipa fiel aos seus princípios e que irá encarar o jogo com o intuito de o vencer", sabendo que, se marcar um golo, "o Vilafraquense terá de fazer cinco".



O plantel de Faro, diz Rui Duarte, conta com "jogadores muito experientes, que sabem conviver com estes momentos de decisão", por isso, "não há qualquer tipo de euforia". "No futebol, tudo se conquista dentro de campo, lutando e suando muito. Esperamos, no final, festejar a subida, concretizando o objetivo traçado no início da época", antecipa Rui Duarte.



Neca e Tavinho



O médio Neca, um dos mais traquejados do plantel (38 anos), espera "viver um momento muito importante" em Vila Franca de Xira. "Vamos dar tudo em campo para que este clube histórico e os nossos fantásticos adeptos vivam uma tarde de glória", assinala, esperando "encerrar a carreira na final do campeonato, no Jamor".



O Farense desloca-se a Vila Franca de Xira com três golos de vantagem e a subida à 2ª Liga no horizonte. O treinador dos algarvios, Rui Duarte, garante que o grupo se encontra "estável emocionalmente e preparado para uma batalha, um autêntico jogo de vida ou de morte, pelo seu caráter decisivo, pois quem perder a eliminatória ficará pelo caminho".Rui Duarte alerta para "as surpresas e as reviravoltas épicas que, por vezes, acontecem no futebol". "Toda a estrutura do Vilafranquense estará a passar essa mensagem aos seus jogadores, mas, se eles acreditam, nós, com vantagem de 3-0, temos motivos para acreditar muito mais", lembra.

Autor: José Manuel Martins