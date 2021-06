Rui Duarte: «Merecemos estar aqui e queremos dignificar o Trofense»

O treinador do Trofense, Rui Duarte, quer vencer o Estrela da Amadora e dar mais um passo para "dignificar o clube". "Deixo uma palavra ao Estrela pelo sucesso que alcançou, mas também para as restantes 94 equipas, que disputaram um campeonato extremamente difícil. Representamos as dificuldades desta prova. Merecemos estar aqui e queremos dignificar este clube", afirmou o técnico, de 42 anos, na conferência de imprensa de antevisão da final do Campeonato de Portugal (este domingo às 16 horas, no Estádio Cidade de Coimbra).





"Há um troféu para disputar e cada um de nós vai querer ganhá-lo. O que nos trouxe até aqui foi um grande espírito de conquista e de acreditar. Esta é uma oportunidade única", atirou ainda o treinador do Trofense, que enquanto técnico já tem mais subidas de divisão (Farense em 2017/18 e Trofense em 2020/21) do que como jogador (Olhanense em 2008/09).Com mais de 400 jogos em clubes históricos como Belenenses, Leixões, Olhanense, Estrela da Amadora e Farense, Rui Duarte iniciou a carreira de treinador em 2016, precisamente no emblema de Faro - onde estabeleceu um registo de apenas 25 golos sofridos em toda a temporada. No Trofense, a defesa voltou a ser uma das armas, com apenas 13 golos encaixados em 2020/21.