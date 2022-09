Rui Gomes lança livro do Atlético

Decorreu no Largo do Calvário, em Alcântara, a apresentação do livro sobre os 80 anos do Atlético, da autoria de Rui Gomes. Durante o evento, o escritor liderou um painel composto por Fernando Varão, Agostinho Gil, Manuel Candeias e Mário de Sousa, antigas glórias do clube lisboeta, e, durante largos minutos de debate, não faltaram histórias do emblema da Tapadinha.

Entretanto, Salgueiros e Gondomar deram o pontapé de saída no Campeonato de Portugal, mas não foram além de um empate (0-0). A 1ª jornada prossegue hoje.