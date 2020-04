Rui Gomes mantém-se como treinador do Sacavenense para a temporada 2020/21. O clube da Série D do Campeonato de Portugal anunciou a renovação do técnico português de 36 anos que somava 15 encontros ao leme da equipa principal, ocupando o 14º posto (lugar de descida) na prova aquando do cancelamento da competição por parte da Federação Portuguesa de Futebol.





"Com passagens bem sucedidas por vários escalões da formação do Sacavenense antes de assumir a equipa sénior a meio da temporada passada, a confiança no treinador Rui Gomes reforça a aposta do clube na 'prata da casa' e no talento desenvolvido em Sacavém. Que tenha a sorte dos audazes e que traga muitas mais alegrias ao Sacavenense e aos sacavenenses!", pode ler-se no comunicado publicado na página oficial de Facebook do clube.Rui Gomes migrou da equipa de juniores do clube para a principal aquando da saída do antecessor no cargor Rui Sousa, em novembro.