Rui Maside é o novo treinador do Aljustrelense

Rui Maside foi esta quarta-feira confirmado como novo treinador do Aljustrelense, último classificado da Série D do Campeonato de Portugal, sucedendo a João Candeias, que cessou funções devido ao mau início de época (apenas dois pontos somados em sete jogos).





Antigo jogador do Sporting, Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, Rui Maside, de 56 anos, conhece bem o Campeonato de Portugal, pois nas três últimas épocas orientou o Armacenenses e o Moura.Já afastado da Taça de Portugal (pelo Casa Pia), o Aljustrelense só volta a competir no dia 27 de outubro, recebendo o Sintrense, em jogo da 8.ª jornada que assinalará a estreia de Rui Maside no comando da formação alentejana.