Rui Quinta deixa comando técnico do Lusitânia de Lourosa

Rui Quinta já não é treinador do Lusitânia de Lourosa, depois de ter rescindido de forma amigável com o emblema do distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira o clube em comunicado.





O técnico de 60 anos cumpria a sua segunda época ao leme do Lusitânia de Lourosa, que ocupa o 8.º lugar da Série D do Campeonato de Portugal e foi eliminado da Taça de Portugal na 1.ª eliminatória."O Lusitânia de Lourosa FC e o treinador Rui Quinta, juntamente com a sua equipa técnica, chegaram a acordo para a rescisão amigável do vínculo contratual que vigorava entre as partes. O Lusitânia de Lourosa FC realça o profissionalismo desta equipa técnica, a quem agradece todo o empenho e dedicação, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais. Brevemente será anunciada a nova equipa técnica."