Rui Quinta: «Não contávamos com o 4.º central do Arouca»

O Lusitânia de Lourosa perdeu em Arouca, por 1-0, este domingo, e ficou a oito pontos dos arouquenses. O 1º lugar da Série B do Campeonato de Portugal parece ser cada vez mais uma miragem e aos lusitanistas resta lutar por manter o 2º lugar, que dará acesso ao playoff de subida à 2ª Liga, ao que tudo indica.





"Há circunstâncias que nos ultrapassam e nos foram desfavoráveis. Há alguns momentos-chave… Não é fácil ser árbitro e acho que o árbitro procurou ser coerente, mas não contávamos é que o quarto central do Arouca aparecesse", atirou o treinador dos leões, referindo-se a um lance na parte final do jogo em que o Lourosa reclama de um fora-de-jogo mal assinalado a Wilson Rodrigues quando este se encontrava em posição privilegiada dentro da área contrária.Para além de uma arbitragem infeliz, Rui Quinta visou o que considera ter sido o anti-jogo dos arouquenses, sobretudo depois do adversário ter ficado a jogar com menos uma unidade a partir do minuto 68. "A seguir à expulsão, entre entradas e desmaios…houve alturas em que pensei que tinha de entrar a ambulância. Quando se tem este tipo de atitude e depois se dão cinco minutos de compensação, pode dizer-se que o crime compensa", acrescentou, revoltado.Sobre o jogo em si, o técnico, de 59 anos, elogia a prestação dos seus jogadores, lamentando, evidentemente, o resultado: "Até pela forma como o resultado estava, lutou-se mais do que se jogou. Conseguimos jogar de forma mais competente na 2ª parte. Foi um dérbi muito intenso, nem sempre bem jogado. Quero focar a nossa intencionalidade. Só saio daqui a lamentar o resultado, mas os nossos jogadores foram fantásticos. Jogar para ganhar é a nossa filosofia. Não me recordo de uma defesa do nosso guarda-redes em todo o jogo. Cada treinador gosta de jogar à sua maneira…"