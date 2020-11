Sacavenense explica por que motivo jogo com o Sporting será no Jamor

O Sacavenense explicou à página de Facebook 'Campeonato Portugal - Campeonato das Oportunidades' por que motivo o jogo com o Sporting, para a Taça de Portugal (dia 26) terá lugar no Jamor e não no seu recinto. O clube do Campeonato de Portugal lembra que o seu estádio não tem iluminação artificial nem reúne as condições necessárias para um jogo que terá transmissão televisiva.





"Os canais de televisão acabam por ter uma palavra decisiva na data e no horário em que os jogos são marcados. Para a transmissão ser comercialmente viável em Sacavém, os custos de arrendar ou adquirir a luz artificial necessária seriam completamente incomportáveis para o clube. Mesmo que fosse marcado para as 15h00, na eventualidade de prolongamento seria necessário um nível de luz artificial que, de acordo com os regulamentos, o nosso campo atualmente não tem", explica o clube."E acreditem, procurámos diferentes orçamentos, tentámos várias empresas e com as mais acrobáticas ginásticas financeiras. Recordem-se todos que os clubes do Campeonato de Portugal têm as receitas de bilheteira nulas, de exploração de bar em dia de jogo a zeros, de patrocínios em níveis mínimos históricos e as provenientes da formação em queda livre - porque nem os miúdos podem jogar", acrescenta o Sacavenense.Assim sendo, só havia uma solução. "Considerando todos estes fatores, pesando os dois lados da balança, é preferível para o Sacavenense alugar por um dia um outro estádio histórico, o do Jamor, e proporcionar aos seus inexcídiveis atletas uma experiência única, que pode ser seguida pelos nossos sócios e adeptos em canal aberto, do que entrar em loucuras e comprometer o futuro do clube, endividando-o e comprometendo-o durante anos por causa de um só jogo."