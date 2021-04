SAD do Estrela da Amadora diz que proposta de compra do José Gomes não foi rejeitada

O Estrela da Amadora já reagiu a notícia de ter falhado a compra do Estádio José Gomes.





Segundo fonte da SAD dos tricolores, a proposta apresentada foi admitida e agora vai seguir para negociação com os credores. "O gestor de insolvência cumpriu o seu dever. Obviamente, Jorge Calvete levará a proposta aos credores para ser discutida 'cara a cara' com eles", garantiu aNo leilão para a compra do Estádio José Gomes, a SAD do Estrela esteve representada por uma sociedade de advogados. No final, a SAD concluiu que o despacho do próprio gestor de insolvência define que vai convocar uma assembleia da comissão de credores para analisar o caso.A mesma fonte garantiu aque o presidente da comissão de credores garantiu à SAD que jamais recusou a proposta que hoje foi admitida. Assim, a SAD dos tricolores vai avançar com um requerimento para estar presente na reunião de credores e também com uma providência cautelar de forma a cancelar o despejo que o clube foi alvo.