SAD do Alverca nega ligação ao 'G20'

A SAD do Alverca negou qualquer ligação ao 'G20', um grupo de emblemas do Campeonato de Portugal com o objetivo de criar bases de diálogo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





Em comunicado emitido nas redes sociais, os ribatejanos revelam "estranheza" por terem sido associados ao grupo e dizem ainda desconhecer "a sua constituição e motivação"."A FC Alverca Futebol SAD vem demonstrar a sua estranheza pelo anúncio de que estaria entre os clubes alegadamente representantes da totalidade dos clubes do Campeonato de Portugal, supostamente representados no designado G 20.A FC Alverca Futebol SAD não foi consultada e muito menos concedeu a autorização para que o seu nome fosse usado como um dos clubes integrantes deste movimento de que se desconhece a sua constituição e motivação.A FC Alverca Futebol SAD coloca-se à disposição de todo e qualquer movimento que reprente o interesse geral do futebol em Portugal, mas de uma forma que seja reconhecida e aceite pelos seus dirigentes."