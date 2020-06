SAD do Fátima declarada insolvente

A SAD do Fátima, que se tem debatido nos últimos meses com graves problemas financeiros, foi declarada insolvente. A sentença foi proferida na última segunda-feira, dia 22, pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém.





"O Sindicato informa todos os jogadores que após os cinco dias de citação de todos os credores interessados se iniciará o prazo de 30 dias para a reclamação dos respetivos créditos laborais no processo de insolvência", pode ler-se no site do Sindicato dos Jogadores.Recorde-se que, esta época, foram vários os jogadores que rescindiram contrato por terem vários meses de salários em atraso. O cancelamento do Campeonato de Portugal agravou a situação da SAD detida por Noel Gomes, que, recentemente, em entrevista a Record, garantiu que a equipa estará pronta para a nova época: "Planeamos atacar a época 2020/21 a cumprir todos os pressupostos e requisitos exigidos."