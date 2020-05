SAD do Olhanense diz que em vez de subir foi despromovida

"Somos, com o Praiense, um caso provavelmente único no Mundo: terminámos o nosso campeonato em primeiro lugar e em vez de subirmos à 2ª Liga querem empurrar-nos para o futuro quarto escalão do nosso futebol", lamenta Luís Torres, presidente da SAD do Olhanense.





Com a restruturação dos quadros competitivos, "o Campeonato de Portugal passará a ser uma divisão inter-regional, estando já definido que existirá uma 3ª Liga em 2021/22, e, assim, o Olhanense, líder aquando da paragem devido à Covid-19, vê-se, na prática, com estas alterações, despromovido", assinala o dirigente dos rubronegros.Luís Torres reitera que o Olhanense "não compreende nem aceita" a solução encontrada pela FPF. "Desculparam-se com uma decisão do Governo, primeiro, e com indicações da UEFA, depois, quando nem num caso nem no outro há qualquer base de sustentação para a decisão tomada", diz o líder da SAD.Segundo Luís Torres, "não é verdade que o Governo tenha proibido a disputa dos jogos finais do Campeonato de Portugal e a UEFA recomendou, no caso de não ser possível disputar os encontros em falta, critérios para definir subidas e descidas sustentados em princípios objetivos, transparência e não discriminação, de forma a que não exista uma perceção pública de injustiça".O dirigente rubronegro considera: "A FPF agiu de forma oposta às recomendações da UEFA, sem qualquer fundamentação, e ou altera a decisão tomada ou não nos restará outra solução que não o recurso às vias judiciais, o qual já estamos a preparar, caso seja necessário."