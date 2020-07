Safo prolonga contrato com o Vizela

Safo, jovem ganês de 18 anos prolongou, este domingo, o contrato com o Vizela por mais três temporadas.





Chegado ao clube no mercado de inverno, o ganês atuou pelas equipas de sub-19 e sub-18 dos vizelenses e mereceu agora a confiança da direção. Nas primeiras declarações após a extensão do vínculo, o médio-ofensivo mostrou-se satisfeito com a oportunidade."Estou muito feliz por permanecer no clube. Quero continuar a aprender e a crescer aqui. As minhas expectativas para a próxima época passam por ajudar os colegas, lutar pelas minhas oportunidades e, quem sabe, marcar golos, algo que gosto muito de fazer", explicou.O Vizela continua a preparar o plantel tendo em vista o regresso à 2ª Liga.