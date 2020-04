Saiba como ajudar os jogadores que passam fome

Ibra, Paulinho, Daniel Almeida, capitães do Real SC, e Hugo Machado, capitão do Loures, são os mentores da ideia solidária que visa ajudar os jogadores que estão a passar fome. Procuram bens de primeira necessidade e apoio financeiro de quem quiser ajudar dessa forma. Segundo foi possível apurar, já foram recolhidos 1700 euros.





Também será possível entrar em contacto com os mentores da iniciativa através do Facebook, no grupo ‘Campeonato Portugal – Campeonato das Oportunidades’.Ibra: 961864322Paulinho: 918659469Hugo Machado: 920089815