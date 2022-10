Sami assina pelo 1º Dezembro

Leocísio Júlio Sami, mais conhecido no futebol por Sami, assinou pelo 1ª Dezembro, clube que milita na Série C do Campeonato de Portugal, rubricando um vínculo até ao final da presente temporada.Aos 33 anos, o internacional guineense por onze vezes chega ao clube de Sintra com uma larga experiência no futebol português e internacional. Em terras lusas, passou pela formação do Benfica e já em seniores representou Elétrico, Fátima, Aves, Marítimo, FC Porto, Sp. Braga, Vitória Guimarães, Arouca e Cova da Piedade.No total, conta 279 jogos e apontou 44 golos. Fora de Portugal representou clubes como o Akhisar (Turquia), Seeb Club (Oman), Valleta FC (Malta), NK Marsonia 1909 (Croácia), antes de dar novo rumo à carreira e regressar ao futebol português para o 1º Dezembro.