Sanjoanense: Elder de bicicleta para o YouTube

Elder Santana marcou três golos na vitória da Sanjoanense frente ao Lusitânia de Lourosa (3-1), na 8ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, mas houve um que vai ficar para sempre na memória do avançado... e no YouTube. O brasileiro, de 26 anos, recebeu a bola de costas para a baliza e disparou, com um pontapé de bicicleta, um remate sem hipóteses para Leonardo.

"Foi muito rápido! Tentei decidir depressa e aquele era o único recurso, até porque o espaço era curto. Quando vi a bola entrar... É uma sensação única", disse a Record o futebolista, que chegou a Portugal este ano para representar o clube de São João da Madeira: "Construímos aqui uma família e puxamos uns pelos outros. Foi por isso que os meus colegas correram na minha direção depois do golo. É maravilhoso poder ajudar a equipa, ainda mais com um golo daqueles!"

Já com os pés assentes no chão depois de um momento para recordar, o jogador formado no Atlético Mineiro não esconde a vontade de atingir outros patamares: "Tenho de fazer o melhor aqui na Sanjoanense para isso acontecer. Quero ajudar a equipa, sempre um dia de cada vez."