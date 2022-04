Santa Marta retido na Madeira aguarda ligação aérea: «Sentimo-nos um pouco abandonados»

A equipa do Santa Marta de Penaguião encontra-se retida na Madeira depois de ter jogado com o Câmara de Lobos, para o Campeonato de Portugal, devido ao cancelamento dos voos da companhia aérea que devia transportar a equipa, alegadamente devido a um surto de Covid-19. Em causa está uma comitiva de 27 pessoas, que aguardam por uma solução e que deverá passar por outra transportadora."Tínhamos voo para as 13 horas de ontem (segunda-feira) e, quando chegámos ao aeroporto, sem informação nenhuma, disseram-nos que ele estava cancelado. Tivemos 8 horas no aeroporto para falar com alguém da Easyjet, para nos resolver a situação, e a única forma que eles deram foi viajarmos nos próximos sábado e domingo, repartidos. Estamos retidos na Madeira e não está fácil encontrar voo, sendo que hoje não há de certeza e estamos a ver se amanhã ou, o mais tardar, quinta-feira conseguimos voltar através de outra companhia, mas tendo de suportar o valor dos bilhetes", salientou ao vice-presidente do clube Paulo Conde.A companhia aérea encontrou alojamento para cinco elementos da comitiva, ao passo que os restantes "tiveram de ir para o hotel, pagar e depois enviar a fatura para pagarem não sei quando", lamentou o dirigente, preocupado ainda pelo facto desta ser uma equipa amadora. "90 por cento tem os seus trabalhos. Por exemplo, o treinador é professor, o adjunto trabalha numa empresa e nós, os diretores, temos os nossos empregos. Estamos aqui retidos e sentimo-nos um pouco abandonados. Mas hoje conseguimos falar com alguém da Federação, que nos contatou, a ver se nos conseguia dar um apoio", revelou.O Santa Marta tem jogo domingo com a Camacha, em casa, e já pediu o adiamento do encontro. "Já fizemos esse pedido via mail e vamos ver o que vai acontecer", informou Paulo Conde.