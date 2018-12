Se o treinador do Montalegre fosse Jesus, Vitória ou Mourinho... o castigo seria maior

José Manuel Viage, treinador do Montalegre, não pôde sentar-se no banco no encontro com o Benfica, por estar suspenso, e afirmou que se "se chamasse Jorge Jesus, Rui Vitória ou José Mourinho, não tinha de estar 80 dias suspenso".

Ora a verdade é que não é bem assim. E se o técnico tivesse sido condenado pelas mesmas infrações numa competição profissional em Portugal, teria um castigo bem mais pesado.

Viage foi condenado a uma suspensão de 45 dias por agressão a um jogador do Fafe, num encontro da primeira jornada do Campeonato de Portugal. No Regulamento Disciplinar da FPF, essa infração é punível com uma suspensão que vai dos 15 dias aos dois anos; na Liga, seria de 22 dias a cerca de 9 meses.

Depois, voltou a ser castigado com mais 30 dias por ter estado numa área técnica durante o encontro da Taça com o Recreio de Águeda, violando assim a suspensão anterior. Neste caso, o regulamento da FPF prevê punições que vão de um mês a um ano; já o da Liga é mais grave, começando nos três meses e podendo ir aos dois anos.

Contas feitas, se José Manuel Viage tivesse sido condenado pelas mesmas infrações numa competição profissional, seria condenado a, no mínimo, a 3 meses e 22 dias de suspensão. Assim, a pena ficou pelos 75 dias, cerca de dois meses e meio.