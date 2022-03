Segunda fase foi sorteada na Cidade do Futebol

A segunda fase do Campeonato do Portugal foi esta terça-feira sorteada na Cidade do Futebol, casa da Federação Portuguesa de Futebol.A fase de subida do quarto escalão do futebol nacional será dividida em duas séries.Na Série 1, a primeira jornada arranca com um Marítimo-São Martinho, um Paredes-Leça e um Lank Vilaverdense-Salgueiros.Na Série 2, o Sertense recebe o Pêro Pinheiro, o Fontinhas recebe o Moncarapachense e o Olhanense joga no Algarve diante do Belenenses.A primeira jornada está agendada para 20 de março, sendo que as equipas de cada série jogam entre si, casa e fora. A derradeira ronda acontece a 29 de maio.