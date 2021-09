Segunda ronda em marcha

A segunda jornada do Campeonato de Portugal arrancou ontem com a realização de três jogos da Série A. Na Madeira, o Câmara de Lobos perdeu em casa frente ao Merelinense (0-4). Os golos dos minhotos foram apontados por Hugo Pinho, Nélson Pedroso, José Postiga e Thoma Boutin.

Num duelo entre insulares, o Marítimo B foi mais forte na visita ao Camacha, vencendo por 2-1. Kenny abriu o placar para a equipa da casa, mas os golos de Dylan e André Teles no início da segunda metade garantiram o triunfo dos verde-rubros. A norte, o Vilaverdense derrotou o Maria da Fonte por 1-0, com Edmilson, a cinco minutos do final, a decidir o duelo.

A segunda ronda prossegue hoje com mais dois encontros: Limianos-U. Madeira (11h00) e Pedras Salgadas-Forjães (17h00). Por sua vez, Vit. Sernache e Oleiros medem forças às 16 horas, num jogo em atraso da primeira jornada. * F.G.