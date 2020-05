Seis clubes do CP acreditam que subida de Arouca e Vizela pode ser anulada

Os seis clubes que estavam em lugar de acesso ao playoff de subida à 2.ª Liga continuam a acreditar que a promoção de Arouca e Vizela, tendo como base o mérito desporivo, ainda pode ser revogada. Praiense (Marco Monteiro), BC Branco (Jorge Neves), Fafe (Jorge Fernandes), Olhanense (Luís Torres), Real (Adelino Ramos) e Lourosa (Hugo Mendes) estiveram representados numa conferência de imprensa onde explicaram o seu ponto de vista.





"Quando anulou a decisão a 14 de maio, aprovando o regulamento e indicando as subidas outra vez, a FPF voltou a errar por duas razões: já não havia estado de emergência, já tinha terminado há 12 dias. O decreto de lei tinha cessado a 2 de maio. Não só acreditamos como tem de ser [anulada]. Toda a gente tem de entender que o nosso país sofreu algumas mudanças nos últimos anos. Ideia de que isto era a república das bananas está a mudar. Não foram cumpridas leis da UEFA, da qual o nosso presidente é vice-presidente. Há regulamentos que não foram cumpridos e isso é muito grave. Obviamente vai ser revertido. Parece-nos que estamos perante uma decisão errada e perante algo que está a ser feito de modo menos correto que limita os nossos meios de defesa e que limita a decisão tomada. Estamos curiosos para ver o que vai ser feito no futsal. Esperamos que a FPF tenha o bom senso que não teve no CP e que não faça exatamente a mesma coisa, que é com uma atitude completamente ilógica, mal e à pressa, e recusar-se a explicar aos clubes a tomada de decisão. Só pedimos uma explicação do porquê de a decisão ter sido tomada à pressa, depois anulada, e porque é que não nos recebe", explicou Luís Torres, presidente da SAD do Olhanense, abrindo a porta a um alargamento da 2.ª Liga."Cada vez parece ser mais do consenso geral que há abertura dos clubes da 2.ª Liga para haver um alargamento, resolvendo também o recurso de Cova da Piedade e Casa Pia, que seriam salvos, como todos à exceção da 2.ª Liga. O que estamos a fazer todos é mal ao futebol. Isso afasta cada vez mais as pessoas. Querem que uma criança de 12 anos acredite neste futebol? Estamos a destruir a nossa galinha dos ovos de ouro", acrescentou.Luís Torres rematou a afirmar que os seis não vão desistir mesmo com o regresso da Liga. "Se acham que a luta vai parar com o início da competição estão completamente enganados. Estamos determinados e iremos até ao fim. Em último caso iremos os seis à porta da UEFA apresentar os nossos problemas. Não vamos parar de lutar enquanto a justiça não for reposta. Ninguém pede alargamentos à medida. Que não se prejudique ainda mais os clubes", justificou.Outro ponto de insistência dos seis clubes na conferência de imprensa foi a vontade que têm de se reunir com Fernando Gomes, presidente da FPF. Adelino Ramos, líder do Real, garantiu que continua sem resposta. "Vemos ao longo deste tempo o presidente da FPF ter disponibilidade para intervenções que até nem são da sua esfera mas da Liga e não vemos o presidente a ter algum tempo para nos receber. Isto lamentamos. O nosso objetivo é ter uma reunião com o presidente da FPF. Entendemos que nos deve explicações. Queremos saber que solução global é que a FPF tem para propor a estes seis clubes", apontou."O que a FPF devia ter feito era reconhecer o erro que cometeu. Nunca houve um reforço da indicação da subida, foi um erro que a FPF cometeu no dia 2 de maio. Reconheceu que havia esse erro porque devia ter procedido à alteração regulamentar antes de indicar os clubes. Isto é uma grande trapalhada", destacou.Na mesma linha, Jorge Neves, líder do BC Branco, garantiu que houve uma promessa de playoff e referiu isso mesmo. "Consideram os presidentes que os problemas criados com a não realização do prometido playoff devem ou deveriam ser debatidos com o responsável máximo da FPF que é que tem poder decisório. A 11 de maio renovaram pedido de reunião urgente a Fernando Gomes, pedido que continua sem resposta. Consideram os seis clubes que ao decretar a subida administrativa conforme decretou, a FPF viola princípios da justiça, transparência, boa-fé e verdade desportiva", rematou.