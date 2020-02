Sérgio Nóbrega é o novo líder do U. Madeira

Tal como era esperado, Sérgio Nóbrega, foi eleito presidente do Clube de Futebol União, para o triénio de 2020/2022. A lista única que se apresentou ao ato eleitoral, foi eleita hoje, num acto eleitoral que decorreu no complexo desportivo unionista, na Camacha. O novo líder dos azuis e amarelos sucede a Tânia Silva que apresentou a sua demissão nos últimos dias.





"O tempo que se aproxima exige muita coragem, dedicação e altruísmo, pois será necessário começar novamente do zero, sendo para isso necessário fazer uma longa travessia no deserto, mas estou certo que daqui a alguns anos, vamos olhar orgulhosos para este momento", afirmou o novo líder dos unionistas. Depois, agradeceu o empenho da direção cessante na pessoa da ex: presidente Tânia Silva. E elogiou depois a sua nova direção: "Agradeço aos membros que aceitaram este desafio, aos novatos Maurício Marques e Pedro Araújo, o clube precisa do vosso talento".Por último, deixou claro, que a partir desta data, o clube falará a uma só voz: "Vamos concentrar toda a gestão da marca União na Associação União da Madeira que será liderada pelo presidente Jaime Gouveia". Estanislau Salvador Fernandes de Barros lidera a Mesa da Assembleia Geral, enquanto Emanuel Alves será o presidente-adjunto de Sérgio Nóbrega. Lino Abreu vai ser o presidente do Conselho Fiscal e Ramiro Morna Nascimento é o responsável pelo Conselho Consultivo.