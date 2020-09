Sérgio Nóbrega lidera nova admnistração do União SAD

A menos de uma semana para começar a disputar o Campeonato de Portugal, o União SAD tem uma nova administração, curiosamente liderada de novo por Sérgio Nóbrega, que recentemente tinha anunciado a sua saída por indisponibilidade de tempo.





Para além deste presidente, que também comanda uma Comissão Executiva, registe-se que Pedro Araújo e o argentino Diego Sebastien Benitez Arce também englobam esse leque de 'homens fortes' do futebol unionista. A missão não é fácil e terá de haver a injeção de dinheiro para a gestão corrente e para que a equipa comece a disputar o Campeonato de Portugal, série C.Com António Lopes em "guerra aberta", pois nem sequer marcou presença na assembleia, será difícil perceber quem irá investir dinheiro na sociedade. Diego Arce tem a missão de arranjar mais jogadores para o técnico Bruno Abreu formar uma equipa que possa estar em condições de competir. Serão nove os futebolistas a contratar, que devem chegar durante os próximos dias, sendo naturalmente alguns deles atletas continentais e outros estrangeiros.

Vila Real não aceitou adiamento

O Campeonato de Portugal começa no dia 20 de setembro e os azuis e amarelos vão receber o Vila Real. Os responsáveis unionistas tentaram adiar esta partida, mas os homens de Trás-os Montes não acederam a essa pretensão, argumentando com o facto de já terem as viagens compradas e toda a logística da deslocação tratada. No entanto, Record sabe que os madeirenses vão tentar junto da Federação Portuguesa de Futebol para que esta aceda ao adiamento do encontro, uma vez que a equipa só teve autorização por parte da DGS para fazer treinos coletivos na quinta-feira transata.

Investidores brasileiros desconhecidos

No Brasil, João Mota, antigo jogador do União e que atualmente é treinador, aguardava também pelo final da assembleia geral que decorreu durante a tarde desta segunda-feira para começar uma carreira na Madeira. Este treinador espera pela confirmação da sua vinda para Portugal, revelando que já existiam acordos com jogadores portugueses e brasileiros para estes virem a formar um plantel competitivo.



Um grupo de investidores brasileiros estaria na disposição de investir no União SAD e até traria um Diretor Desportivo profissional. A chegada desses investidores ao Funchal está prevista para esta terça-feira, mas o presidente da Assembleia Geral, Estanislau Barros, disse desconhecer por completo essa possibilidade.