Série A: Mirandela escorrega e cai para terceiro

O Mirandela empatou em casa (1-1) diante do Vilaverdense e perdeu a vice-liderança da Série A, num jogo em atraso da 5ª jornada. Com uma partida equilibrada, sem grandes ocasiões de golo e com as equipas a tentarem chegar à vantagem nos lances de bola parada, foi de penálti (50’) que Motty adiantou os transmontanos (1-0). A igualdade foi reestabelecida por Diogo Bianchi através de um remate rasteiro (77’). Perto do final do jogo, o guarda-redes Carlos Fernandes foi expulso (87’) e, com as substituições esgotadas, foi Rafa Miranda quem assumiu a posição na baliza. O Mirandela desceu ao 3º lugar, enquanto o Vilaverdense é sétimo.