Série B: Canelas empata com o Sp. Espinho

Quando tudo se encaminhava para o regresso às vitórias do Canelas, apareceu Betinho, que salvou o Sp. Espinho da derrota. O avançado que já passou pelo Sporting marcou aos 90’+3 e estragou a festa da equipa orientada por Tiago Margarido, que já não ganha há cinco partidas.

Com um meio-campo criativo e um trio atacante muito irrequieto, cedo o Sp. Espinho se apoderou do meio-campo adversário, enquanto o Canelas fazia do contra-ataque e do futebol direto as suas armas principais para alvejar as redes contrárias.

No entanto, na primeira parte só houve golos de... penálti. Primeiro foi a equipa da casa, com Fábio Rola (15’) a não tremer, tendo Jota restabelecido o empate também da marca dos 11 metros.

Com o empate que se verificava ao intervalo, o Canelas entrou mais agressivo para o segundo tempo e ia sendo a equipa mais perigosa. Esse perigo deu frutos, aos 56’, quando Pami, na sequência de um lançamento, finalizou com um toque cheio de oportunismo e voltou a colocar os da casa por cima do marcador.

A correr mais uma vez atrás do prejuízo, João Ferreira arriscou e colheu os frutos disso. Apesar de o Sp. Espinho estar por cima, o Canelas ia gerindo a vantagem e, sempre que podia, criava perigo. Quando já ninguém esperava, Betinho apontou o golo do empate, ficando bem patente a falta de maturidade da defesa da casa, que sofreu o quarto golo no campeonato em tempo de descontos.



Autor: Fernando Gonçalves dos Santos