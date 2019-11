Série D: Líder Olhanense acaba a sofrer

O Olhanense manteve um registo 100 por cento vitorioso em casa, num jogo em que o líder foi obrigado a passar por sobressaltos nos instantes finais.

O Sacavenense povoou muito as proximidades da sua área e o Olhanense sentiu dificuldades de penetração durante a primeira parte, disputada quase sempre a um ritmo lento e com escassos momentos de emoção.

Num dos poucos lances em que a bola chegou às proximidades da baliza do Sacavenense, Hassan não aproveitou um cruzamento de João Vasco que levava o selo de golo. Mas, em contra-ataque, os visitantes também estiveram perto de marcar, com Elsinho, isolado, a ver Rodrigo negar-lhe os intentos.

Perto do descanso a equipa visitante ficou reduzida a dez unidades e na segunda parte o jogo foi diferente, com total domínio do Olhanense, que acabou por chegar ao golo através de um remate forte e colocado de Caleb, servido por Sapara.

O 2-0 esteve à vista em diversas ocasiões, tendo Hassan (por duas vezes) e João Vasco desperdiçado excelentes ocasiões. À entrada para os últimos minutos, e mesmo em inferioridade numérica, o Sacavenense acreditou que poderia levar pontos de Olhão e o líder acabou em sofrimento: Elsinho (por duas vezes) e Ismael estiveram perto do empate. E até o guarda-redes Mota foi lá à frente...