O Mafra deu um passo de gigante rumo ao playoff de subida de divisão ao receber e vencer o Praiense, 3º classificado, que agora fica a 10 pontos do topo.

Godinho, guarda-redes dos locais, acabou por ser a peça-chave do jogo ao ser uma verdadeira muralha numa tarde inspirada. O festival do capitão começou logo aos 2 minutos, ao travar um cabeceamento de Breno após um canto.

Se Godinho brilhou no início do jogo, o mesmo não se pode dizer de Tiago Maia, dono da baliza dos açorianos, que cometeu um enorme erro ao permitir que um cruzamento de Leandro terminasse no fundo das redes (10’). Bruninho ainda ameaçou ampliar a vantagem, mas o Praiense lá conseguiu reagir e esteve muito perto do empate, com Dina a rematar à trave (29’).

A segunda parte foi de tudo por tudo da turma de Francisco Agatão, que se lançou deliberadamente para o ataque, mas esbarrou sempre em Godinho, que pelo menos em três ocasiões segurou a vantagem. No meio de sofrimento, o Mafra aguentou a intensa pressão do Praiense e continua firme na frente da Série D.