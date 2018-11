Série D: Praiense vence e chega ao topo

Num jogo em que a capacidade física da equipa continental ditou regras, sobretudo na capacidade ofensiva – há gente ‘grande’ em todos os sectores deste Amora, expressos no arcaboiço do avançado Eva Nga –, os forasteiros pisaram, nos primeiros 20 minutos, relva no meio-campo adversário. No entanto, a falta de esclarecimento do Amora nas trocas de bola condenava ao fracasso as jogadas de perigo.

Isto porque a vertente técnica é também importante. Neste caso, foi decisiva para o triunfo parcial do Praiense ao intervalo. A circulação insular foi sempre em progressão, também com jogo exterior, destapando carências no centro da defesa contrária. Assim nasceu o 1-0 aos 28 minutos: Bertrande Valentão foi pouco ‘valente’ no corte, que parecia certo, e deixou Magina na cara do desamparado Patrick.

A segunda parte perde qualidade, também devido ao vento. O Praiense controla a bola, o ritmo e o relógio. Litos mexe na equipa, mas o Amora não consegue chegar-se às redondezas do guarda-redes Tiago Maia. O primeiro remate de perigo acontece para o Praiense, com Danny Esteves, mas só aos 68 minutos. Aos 73’ entra Buba para resolver: marca praticamente na primeira vez em que toca na bola, muito bem servido por Danny Esteves. A mesma dupla ainda poderia ter feito o 3-0. Com os adiamentos e com esta vitória, o Praiense está de regresso ao primeiro lugar do campeonato.



Autor: Luís Cláudio Almeida