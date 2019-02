Série D: Sacavenense vence ao ritmo de Élvis

O Sacavenense triunfou, por 2-1, sobre o Sp. Ideal e ultrapassou a equipa açoriana na tabela da Série D. A formação dos arredores de Lisboa soube operar a reviravolta no marcador ao longo de um segundo tempo em que foi superior, depois uma etapa inicial em que a equipa açoriana foi mais esclarecida.

No primeiro tempo, os açorianos, sempre muito organizados, chegaram e sobraram para as investidas normalmente desinspiradas da formação local, tendo ainda discernimento para tentar chegar em transições rápidas à área contrária. Num desses lances, Cissé, lançado por Valtinha, isolou-se e finalizou com êxito, colocando os visitantes em vantagem (22’). Já os locais, o melhor que conseguiram foi um disparo em zona frontal de João Job, que passou por cima da barra da baliza à guarda de Imerson (29’).

Para a segunda metade, o técnico do Sacavenense, André Rijo, lançou Ivo Brás na partida e os locais passaram a jogar com maior intensidade, acabando por dar a volta ao resultado com dois golos de Élvis: primeiro de cabeça, a dar a melhor sequência a um cruzamento de Luís Mota (68’), e depois a finalizar de pé direito uma assistência de Joel Neves (87’).

"Foi uma vitória alicerçada na mudança de atitude dos jogadores da primeira para a segunda parte. Fomos mais competitivos e demos a volta ao resultado", afirmou António Ilhicas, adjunto da equipa da casa. Já Paulo Meneses lamentou o facto de a sua equipa não ter feito o 2-0.