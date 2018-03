A equipa do Operário venceu, sem contestação, o Casa Pia por 3-0. Os açorianos já não perdem nem sofrem golos há três jogos e mantêm intactas as aspirações de permanecer no Campeonato de Portugal. Os casapianos, que lutam por um dos dois lugares de acesso à 2ª fase, não contavam com tão forte oposição.

Os lagoenses entraram determinados a não dar tréguas ao adversário e, logo aos 9 minutos, Marco Aurélio descobriu Camará na área e o avançado não falhou ao cabecear para o primeiro golo da partida. Aos 29’, o mesmo Camará serviu Marco Aurélio que, isolado frente a Rafael Marques ,não perdoou e fez o 2-0. Os gansos sentiram, e de que maneira!, o segundo golo do adversário e perderam a força anímica. Aproveitou a equipa da Lagoa para, cinco minutos volvidos, fazer o terceiro golo, de penálti: Camará bisou no encontro e ajudou a sua equipa a sair para o intervalo com uma margem confortável no marcador.

Após o descanso, o Casa Pia demonstrou uma atitude mais positiva e passou a ter o controlo do jogo. Tiago Zorro mudou a tática, passando a jogar com três defesas, com os laterais a subirem, o que fez com que aparecessem mais vezes junto à área do adversário. Só que não conseguiram mudar o rumo dos acontecimentos.

Autores: Mário Cunha