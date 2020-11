Série H: Pinhalnovense volta a vencer três jogos depois

Miguel Pires, com um bis, e Pedro Paz foram os autores dos golos do Pinhalnovense, que ontem, depois de três jornadas sem vencer, bateu por 3-1 o Aljustrelense, em jogo da 5ª jornada do Campeonato de Portugal. O conjunto alentejano, que somou o seu 4º desaire consecutivo, dominou na 1ª parte, mas já depois de Pedro Fialho ter desperdiçado um penálti (22’) viu os anfitriões chegar ao 1-0, aos 40’, por Miguel Pires. A reação do Aljustrelense surgiu ainda antes do intervalo, por Yumi.

No 2º tempo, o Pinhalnovense entrou forte e conseguiu (49’) voltar para a frente do marcador, com novo golo de Miguel Pires, num lance em que a defesa rival foi apática. Aos 55’, Matthaus Ferreira fez uma excelente defesa para evitar o golo de Pedro Seco. Na baliza contrária, Pedro Paz foi bem mais eficaz e fez o 3-1 para a equipa do Pinhal Novo, aos 62’.