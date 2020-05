Sete jogadores de saída do Vizela

Recém promovido à 2.ª Liga, o Vizela já tomou as primeiras decisões na construção do plantel para a temporada 2020/2021.





A administração da SAD liderada por Diogo Godinho revelou a lista de jogadores que não vão continuar no clube. São sete no total, com destaque para o avançado Rabiola, contratado em janeiro. Além do ponta-de-lança ex-V. Guimarães e FC Porto, os vizelenses também não renovaram os vínculos de João Faria, Rafa, Rodrigo, Mendes, Kaká e Tarcísio."Os nossos percursos separam-se, mas fica a gratidão pelo profissionalismo e dedicação demonstramos ao serviço do nosso emblema. A todos eles, o FC Vizela deseja os maiores sucessos pessoais e desportivos", pode ler-se na nota emitida pelo clube.