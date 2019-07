Simão Moreno reforça lateral do Marinhense

O Marinhense prepara a participação na Série C do Campeonato de Portugal em 2019/20 e anunciou mais um reforço esta noite. Trata-se do lateral Simão Moreno, proveniente do Mação.





O cabo-verdiano de 23 anos aterrou em Portugal em 2014/15, chegando na altura do Benfica FC, de Cabo Verde, para alinhar nos juniores do Marítimo. Depois representou Alcanenense e Guadalupe antes de chegar a Mação.Oficializada esta cara nova para a defesa, o emblema da Marinha Grande escreve mesmo: "Agora sim, temos o plantel fechado!"