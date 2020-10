Sindicato dos Jogadores critica gestão da SAD do Fátima e apela à Federação

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou esta sexta-feira a "desastrosa gestão" da SAD do Fátima e pediu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para por "termo" a uma "situação que degrada a imagem do futebol" nacional.

Em comunicado, o organismo liderado por Joaquim Evangelista perspetiva "uma época muito difícil" para a equipa de Santarém e aponta "comportamentos graves" por parte da sociedade anónima, que foi declarada insolvente em junho, com os jogadores a reclamarem salários em atraso.

"O SJPF teve sempre uma postura de boa fé e na proteção dos jogadores, perante uma desastrosa gestão que culminou com a insolvência da SAD. Foi liquidado o Fundo de Garantia Salarial e celebrado um acordo para liquidação das dívidas aos jogadores, que foi incumprido logo após a primeira prestação", manifestou o sindicato, recordando que na época passada foram assinados "múltiplos falsos vínculos amadores", que deixaram os jogadores "numa situação de forte precariedade laboral".

Já esta época, segundo o SJPF, os dirigentes do Fátima promoveram "alguns contratos que são, manifestamente, uma forma de fugir ao regime do contrato de trabalho desportivo", havendo o risco de "voltar a deixar os jogadores numa situação de fragilidade económica", agravada pela "precariedade das condições de treino, promovida por uma SAD que foi forçada a mudar-se do local e cidade a que pertence".

Desta forma, o sindicato deixou um apelo à FPF, que tem sob a sua alçada a organização das competições não-profissionais, como é o caso do Campeonato de Portugal, no qual alinha a equipa gerida pela SAD do Fátima.

"Face ao exposto, o SJPF não deixará de apoiar nenhum jogador no que necessite, mas exigirá do organizador da competição uma solução imediata e drástica, que ponha termo a esta situação que degrada a imagem do futebol português", vincou o organismo.

A SAD do Fátima compete na série F do Campeonato de Portugal, ocupando atualmente o último lugar, com quatro derrotas no mesmo número de jornadas. Na primeira ronda da prova, chegou mesmo a ser punida com a subtração de três pontos, devido à falta de comparência no jogo com o Caldas.

O Fátima SAD joga atualmente em Vila Chã de Ourique, depois de se ter separado do clube, cuja equipa compete nos campeonatos distritais de Santarém.