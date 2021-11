Sindicato dos Jogadores dá a mão ao Pinhalnovense

Ao longo do último ano, o Pinhalnovense tem vivido uma tormenta em torno da SAD, seja por, ou pelapara suportar os custos da equipa sénior.Agora, face às graves dificuldades financeiras que o clube enfrenta, o Sindicato dos Jogadores, liderado por Armando Evangelista, entrou em ação, reuniu-se com o plantel, que lidera a série F do Campeonato de Portugal com 12 pontos, e acionou o fundo de garantia salarial, assegurando o pagamento de parte dos vencimentos."O Sindicato dos Jogadores, representado pelo presidente da Direção, Joaquim Evangelista, e pelo responsável jurídico, João Oliveira, reuniu com o plantel da Pinhalnovense SAD, afetado pelo incumprimento salarial. Depois de o investidor ter deixado de cumprir com as obrigações assumidas, o Sindicato inteirou-se da situação atual do clube e das diligências em curso para a resolução do problema financeiro que a SAD atravessa. De modo a responder às necessidades imediatas dos jogadores, foi acionado o Fundo de Garantia Salarial", pode ler-se no comunicado emitido pela organização representante dos jogadores de futebol.