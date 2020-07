Sindicato faz proposta de reforma

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) apresentou uma proposta de reforma do Campeonato de Portugal (CP) na qual sugere várias soluções para os problemas identificados no terceiro escalão.

Para começar, o SJPF sugere que os clubes sejam obrigados a informar a Federação Portuguesa de Futebol em relação aos valores que pagam a jogadores amadores. A redução do valor do salário mínimo do CP para o do salário mínimo nacional é outra das medidas, válida apenas para clubes que tenham, pelo menos, 30 por cento de jogadores profissionais. O SJPF pede ainda uma limitação do número de inscrições por época, para evitar que um clube despeça muitos jogadores e contrate outros de seguida. O aumento, na ficha de jogo, de jogadores formados localmente também é sugerido.

Em alguns dos pontos mais importantes, o SJPF sugere regras semelhantes às das ligas profissionais, como a garantia financeira ou patrimonial que viabilize o orçamento de um clube. Além disso, estes devem ficar sujeitos a dois períodos de verificação de ausência de dívidas durante a época - havendo multas ou impedimento de inscrições para quem não cumprir as regras.