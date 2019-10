Sintra Football despede treinador poucos dias depois de vencer o V. Guimarães

Poucos dias após eliminar, de forma histórica, o V. Guimarães da Taça de Portugal, o Sintra Football despediu o seu treinador, Rui Santos, apurouEm causa estará uma suposta ingerência no trabalho do técnico, que não gostou do sucedido e acabou por receber guia de marcha.Para o seu lugar vem Jorge Nabais, que ficará assim a orientar a formação que milita no Campeonato de Portugal.