Sintra Football: Hugo Santos chega do Mafra

A preparação para a nova temporada, a primeira do Sintra Football no Campeonato de Portugal, decorre a bom ritmo e, nesse sentido, o clube já garantiu a contratação de Hugo Santos, lateral-direito, de 22 anos, que representou o Mafra nas últimas três temporadas.





Formado nas escolas do Benfica, o antigo internacional sub-17 subiu à 2ª Liga com a formação mafrense, mas, fruto de alguns problemas físicos, não se conseguiu impor na equipa e, por isso, vai prosseguir a carreira no Campeonato de Portugal.